Полмиллиона рублей заплатит компания-уборщик за отравленную отходами землю

22.01.2019 20:07 208

Калужская прокуратура на днях установила, что в районе улицы 40 лет Октября компания-уборщик незаконно складировала отходы от зимней уборки территорий.

Проведя анализ почвы, прокуроры обнаружили загрязнения сульфатами, нитратами и нефтепродуктами, допустимая норма которых была превышена в разы. В результате плодородный слой почвы был уничтожен.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в результате незаконного складирования отходов от зимней уборки улиц Калуги земле причинен вред на 500 тысяч рублей, которые и взыщут с нерадивого уборщика.