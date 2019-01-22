Растлитель 10-летнего ребенка сядет на 4 года

22.01.2019 16:55 466

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Думиничского района за действия сексуального характера в отношении ребенка.

В мае 2018 года, распивая спиртное в квартире приятеля, он заманил в комнату соседского 10-летнего мальчика и, оставшись с ним наедине, совершил сексуальные действия.

Как сообщила пресс-служба следственного комитета Калужской области, по приговору суда растлитель отправился в колонию строгого режима на 4 года и 2 месяца.