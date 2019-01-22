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35 миллионов рублей заплатят оштрафованные нарушители экосистемы Малоярославецкому району

22.01.2019 16:37 0 321
35 миллионов рублей заплатят оштрафованные нарушители экосистемы Малоярославецкому району

Прокуратура Малоярославецкого района недавно выявила факт незаконной добычи полезных ископаемых вблизи деревни Ерденево.

Собственники земельного участка добывали строительный песок, выкопав котлован глубиной 15 метров. В нарушение законодательства добыча велась на сельскохозяйственных землях и без лицензии. В результате раскопок плодородный слой почвы на площади 55 тысяч кв м сильно пострадал.

Прокурор потребовал взыскать с нарушителей в пользу районного бюджета ущерб, причиненный экосистеме, в размере 35 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, ответчики сослались на то, что карьер был вырыт для строительства на этом месте овощехранилища, но суд не счел эти доводы убедительными.


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