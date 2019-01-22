35 миллионов рублей заплатят оштрафованные нарушители экосистемы Малоярославецкому району

22.01.2019 16:37 321

Прокуратура Малоярославецкого района недавно выявила факт незаконной добычи полезных ископаемых вблизи деревни Ерденево.

Собственники земельного участка добывали строительный песок, выкопав котлован глубиной 15 метров. В нарушение законодательства добыча велась на сельскохозяйственных землях и без лицензии. В результате раскопок плодородный слой почвы на площади 55 тысяч кв м сильно пострадал.

Прокурор потребовал взыскать с нарушителей в пользу районного бюджета ущерб, причиненный экосистеме, в размере 35 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, ответчики сослались на то, что карьер был вырыт для строительства на этом месте овощехранилища, но суд не счел эти доводы убедительными.