Балабановским работникам выплатили 10 миллионов долга

22.01.2019 19:00 165

Прокуратура проверила соблюдение трудовых прав работников на предприятиях Боровского района, сообщила 22 января пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуроры обнаружили, что 533 работникам деревообрабатывающего предприятия в Балабаново не заплатили за октябрь и ноябрь 2018 года. Задолженность составила 10 миллионов рублей.

После прокурорского вмешательства зарплату рабочим выплатили в полном объеме, а юридическое лицо и руководителя предприятия оштрафовали на 30 000 и 10 000 рублей соответственно.