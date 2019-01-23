В 2018 году закон об отходах нарушали в два раза чаще, чем в предыдущем

В 2018 году калужская природоохранная прокуратура выявила вдвое больше нарушений предпринимателями законодательства об отходах по сравнению с 2017 годом.
Так, при проведении проверок прокуроры выявили 225 случаев нарушений: размещение несанкционированных свалок, сбор отходов без лицензии, нарушение отчетности и прочее.
В результате, как сообщила 22 января пресс-служба ведомства, 35 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, а 34 – к административной.
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