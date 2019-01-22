Учредители финансовой организации украли у калужан 22 миллиона рублей

22.01.2019 13:01 418

Прокуратура Калужской области подтвердила обвинительное заключение в отношение трех мошенников и передала дело в суд.

Двое жителей Крыма, учредившие в Калуге финансовый кооператив, и их сотрудница привлекали граждан вступить в организацию и вложить свои сбережения под проценты. В результате мошенники выманили у 74 калужан более 22 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.