В минувший понедельник на дорогах области выявили больше 10 тысяч нарушений ПДД

22.01.2019 11:57 212

За минувшие сутки, 21 января, сотрудники Госавтоинспекции оформили 63 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом и выявили 10427 нарушений Правил дорожного движения. Так, инспекторы оштрафовали 9 нетрезвых водителей, 13 человек, неправильно перевозивших детей, и 2-х гонщиков, выехавших на встречную полосу. Кроме того, 54 пешехода мешали движению, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.



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