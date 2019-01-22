Боровчанка ограбила магазин, забыв о видеокамерах

22.01.2019 11:15 312

Директор боровского магазина обратился в полицию с заявлением о краже товара.

Полицейские установили воришку по записям с камер наблюдения: на видео посетительница магазина сложила в рюкзак алкоголь и бытовую химию на четыре тысячи рублей и направилась к кассе. Оплатив лишь часть товара, женщина ушла.

Как сообщила пресс-служба ОМВД по Боровскому району, за кражу из магазина полиция возбудила против похитительницы уголовное дело. Она ждет суда под подпиской о невыезде.