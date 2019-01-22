7 пожаров и 2 ДТП ликвидировали спасатели за минувшие сутки

22.01.2019 09:05 247

За минувшие сутки, 21 января, пожарно-спасательные службы регионального МЧС ликвидировали 7 пожаров и последствия 2 ДТП.

Так, сотрудники ведомства трижды выезжали на возгорание жилых домов: в Износковском, Перемышльском и Дзержинском районах, а в областном центре дважды тушили мусор.

Также спасатели принимали участие в ликвидации последствий аварии на трассе М-3 «Украина», где столкнулись две иномарки, и в центре Калуги, где сбили пешехода.