На перекрестке Георгиевской и Плеханова столкнулись иномарки

22.01.2019 08:52 502

Сегодня, 22 января, утро в центре Калуги началось с аварии.

Около 8 часов утра на перекрестке улиц Георгиевская и Плеханова столкнулись автомобили «Рено» и «Фольксваген». В результате ДТП пострадал человек, бригада медиков, вызванная на место, оказала ему помощь. Причины происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального МЧС.