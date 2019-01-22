На перекрестке Георгиевской и Плеханова столкнулись иномарки

Сегодня, 22 января, утро в центре Калуги началось с аварии.
Около 8 часов утра на перекрестке улиц Георгиевская и Плеханова столкнулись автомобили «Рено» и «Фольксваген». В результате ДТП пострадал человек, бригада медиков, вызванная на место, оказала ему помощь. Причины происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
|
На Правобережье не будет воды 22.01.2019 14:09
Мошенники наживаются на доверчивых любителях халявы 22.01.2019 13:30
Внедорожник, разогнавшись, ударил легковушку 22.01.2019 12:10
Боровчанка ограбила магазин, забыв о видеокамерах 22.01.2019 11:15
Тракторист похитил 100 литров топлива с заправки 22.01.2019 09:26
7 пожаров и 2 ДТП ликвидировали спасатели за минувшие сутки 22.01.2019 09:05
Выставка про «Войну и мир» откроется в доме Шамиля 22.01.2019 08:00
«Горячая линия» по качеству молока стартовала в области 22.01.2019 06:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: