Выставка про «Войну и мир» откроется в доме Шамиля

В четверг, 24 января в доме И.Г.Билибина (Шамиля) откроется выставка «Мозаика эпопеи».
Выставка посвящена произведению Л.Н.Толстого «Воина и мир». В ее центре — история работы над романом, который Толстой писал с 1863 по 1869 год. В этом произведении слилась воедино жизнь писателя и его предков, его военный опыт Кавказа и Севастополя, изученные им исторические источники и исследования и семейные предания.
Часть выставки посвящена персонажам романа.
Выставку откроет представитель семьи Толстого – Екатерина Александровна Толстая, директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
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