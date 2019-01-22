Выставка про «Войну и мир» откроется в доме Шамиля

22.01.2019 08:00 276

В четверг, 24 января в доме И.Г.Билибина (Шамиля) откроется выставка «Мозаика эпопеи».

Выставка посвящена произведению Л.Н.Толстого «Воина и мир». В ее центре — история работы над романом, который Толстой писал с 1863 по 1869 год. В этом произведении слилась воедино жизнь писателя и его предков, его военный опыт Кавказа и Севастополя, изученные им исторические источники и исследования и семейные предания.

Часть выставки посвящена персонажам романа.

Выставку откроет представитель семьи Толстого – Екатерина Александровна Толстая, директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».