«Горячая линия» по качеству молока стартовала в области

22.01.2019 06:49 311

В понедельник, 21 января, в калужском областном Роспотребнадзоре стартовала «горячая линия» по качеству молока и молочных продуктов, сообщила пресс-служба ведомства.

Жителям региона готовы рассказать о нормативных требованиях к молочной продукции, подсказать, как выбрать ее и куда писать обращение, если выбрали некачественную, куда жаловался на просрочку. Также на линии будут давать рекомендации по правильному питанию.

Звонить можно будет по телефонам: 55-46-92, 55-10-44 с 10:00 до 16:30 в будние дни, перерыв - с 12:00 до 12:45.

Работать линия будет до 4 февраля.