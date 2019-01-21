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Митингом, стрельбой и экстремальным вождением начнут месячник оборонно-массовой работы

21.01.2019 20:38 0 121
Митингом, стрельбой и экстремальным вождением начнут месячник оборонно-массовой работы

В среду, 23 января, в калужском ДОСААФ откроется месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника отечества.

В этот день техническую школу посетят кадеты, допризывная молодежь и члены юнармии.

Начнется празднование с митинга. Потом юношам покажут стрелковое оружие и дадут пострелять из пневматики.

Для участников мероприятия пройдут показательные уроки экстремального вождения на легковых автомобилях, а также выступления спортсменов по боксу и борьбе.


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