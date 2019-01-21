Житель Боровского района дважды ограбил дачу москвичей

Москвичи, приехав на свою дачу в Боровском районе в начале прошлого лета, обнаружили разгром на участке, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 21 января.
Вещи и инструменты были разбросаны. Оказалось, что местный 26-летний житель обнаружил, что дача пустует и вскрыл ворота. Он дважды приходил на дачу, чтобы вынести все похищенное: сварочный аппарат, мотокультиватор, газонокосилка, бензотриммер, мотобур и шлейфмашинки. Общая стоимость украденного имущества составила около 80 тысяч рублей.
В процессе расследования полицейские выяснили, что этот же молодой человек украл в супермаркете продукты и алкоголь на 2 тысячи рублей.
|
«Отец» заплатил долг по алиментам, чтобы спасти от ареста машину 21.01.2019 17:19
Конкурс снеговиков прошел в калужских колониях 21.01.2019 16:05
Позапрошлогоднего мошенника поймали полицейские 21.01.2019 15:44
Преступнику накинули срок за неудавшийся подкуп свидетеля 21.01.2019 15:23
Предприятие-призрак продавало икру в Калужской области 21.01.2019 14:26
Жителя Обнинска чуть не зарезали из-за женщины 21.01.2019 13:48
Часть Правого берега оставят без воды во вторник 21.01.2019 13:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: