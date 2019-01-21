Житель Боровского района дважды ограбил дачу москвичей

21.01.2019 19:00 199

Москвичи, приехав на свою дачу в Боровском районе в начале прошлого лета, обнаружили разгром на участке, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 21 января.

Вещи и инструменты были разбросаны. Оказалось, что местный 26-летний житель обнаружил, что дача пустует и вскрыл ворота. Он дважды приходил на дачу, чтобы вынести все похищенное: сварочный аппарат, мотокультиватор, газонокосилка, бензотриммер, мотобур и шлейфмашинки. Общая стоимость украденного имущества составила около 80 тысяч рублей.

В процессе расследования полицейские выяснили, что этот же молодой человек украл в супермаркете продукты и алкоголь на 2 тысячи рублей.