«Отец» заплатил долг по алиментам, чтобы спасти от ареста машину

21.01.2019 17:19 257

43-летний житель Дзержинского района Калужской области задолжал своему сыну 55,5 тысяч по алиментам, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов в понедельник, 21 января.

Ребенок успел стать совершеннолетним, а отец все не отдавал долг по алиментам.

Приставы предупредили нерадивого отца, что если он не заплатит деньги сыну. То они арестуют его машину - Jeep Grand Cherokee. Мужчина быстро полностью рассчитался по долгам.