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Глава села получил условный срок за фиктивную чистку колодцев и завышенную стоимость дорожного ремонта

21.01.2019 16:02 0 473
Глава села получил условный срок за фиктивную чистку колодцев и завышенную стоимость дорожного ремонта

Глава одного из сел Ферзиковского района заключил контракт с фирмой родственника на ремонт и очистку двух колодцев в двух подведомственных деревнях, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 21 января.

В реальности работы не выполнили, но глава администрации изготовил и подписал поддельные акты и перечислил родственнику 168 тысяч рублей.

Также в 2016 году чиновник заключил контракт на ремонт дороги стоимостью 1,7 миллиона рублей. Проверку качества и экспертизу работ не провел, просто оплатил подрядчику деньги полностью. А дорожники завысили стоимость работ более чем на 700 тысяч.

Суд приговорил чиновникам к 3 годам условно с испытательным сроком в 4 года и штрафу в 30 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, на чиновника-растратчика пытались завести еще два дела, но срок давности по ним успел пройти.


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