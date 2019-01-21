Преступнику накинули срок за неудавшийся подкуп свидетеля

21.01.2019 15:23 56

Житель Дзержинского района пытался уговорить пострадавшего от него и свидетеля конфликта сказать, что тот сам упал на стекло и порезался, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 21 января.

Он предлагал мужчинам деньги и спиртное, но они в суде сообщили о подкупе.

В итоге обвиняемый за нанесение тяжких телесных повреждений одному пострадавшему и легких — другому получил 3 года 6 месяцев, а за попытку подкупа суд добавил к сроку еще месяц колонии общего режима.