Предприятие-призрак продавало икру в Калужской области

21.01.2019 14:26 242

Икру кеты лососевую зернистую, которая произведена ООО «Золото Камчатки» (Россия, Камчатский край, Соболевский район, река Ича, ул. Советская, д. 5), продавали в Калужской области, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора в понедельник, 21 января.

При этом в реальности производства по адресу, указанному на этикетке, нет. Икра — фальсифицированная и выпускается «заводом-призраком».

Роспотребнадзор предупреждает, кто и в каких условиях выпускает деликатес — неизвестно.