Жителя Обнинска чуть не зарезали из-за женщины

Двое мужчин поругались в Обнинске из-за того, что один из них оскорбил находившуюся в помещении даму, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 21 января.
Словесный конфликт перерос в физический: один из участников ссоры схватил нож, начал угрожать другому зарезать его, а потом ударил ножом в основание ладони.
Пострадавший сумел выбить нож из нападавшего, после этого обратился к врачам и в полицию.
За угрозу убийству агрессору грозит максимум два года.
|
Преступнику накинули срок за неудавшийся подкуп свидетеля 21.01.2019 15:23
Предприятие-призрак продавало икру в Калужской области 21.01.2019 14:26
Часть Правого берега оставят без воды во вторник 21.01.2019 13:24
Наркоман вырастил и собрал урожай конопли 21.01.2019 13:01
2 крупные и 112 мелких аварий произошло в области за выходные 21.01.2019 12:30
Более 5 тысяч жителей области искупались на крещение 21.01.2019 12:03
Неизвестный сбил подростка в Товарково 21.01.2019 11:42
Автобус и легковушка столкнулись на Киевской трассе 21.01.2019 10:11
Сараи сгорели на Салтыковке 21.01.2019 08:58
Подруга сестры украла у мужчины 40 тысяч 21.01.2019 08:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: