Жителя Обнинска чуть не зарезали из-за женщины

21.01.2019 13:48 323

Двое мужчин поругались в Обнинске из-за того, что один из них оскорбил находившуюся в помещении даму, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 21 января.

Словесный конфликт перерос в физический: один из участников ссоры схватил нож, начал угрожать другому зарезать его, а потом ударил ножом в основание ладони.

Пострадавший сумел выбить нож из нападавшего, после этого обратился к врачам и в полицию.

За угрозу убийству агрессору грозит максимум два года.