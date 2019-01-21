Часть Правого берега оставят без воды во вторник

21.01.2019 13:24 268

Ремонтные работы на водопроводе диаметром 500 мм проведут в во вторник на калужском Правобережье, сообщила пресс-служба калугаоблводоканала.

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