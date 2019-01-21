Наркоман вырастил и собрал урожай конопли

21.01.2019 13:01 277

44-летний житель Медынского района вырастил летом у дома урожай конопли, собрал его, высушил и хранил дома, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 21 января. При обыске полицейские у мужчины нашли 144,7 гр сушеной марихуаны. Наркоман заявил, что коноплю он сушил и хранил для личного употребления.



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