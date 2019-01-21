2 крупные и 112 мелких аварий произошло в области за выходные

21.01.2019 12:30 211

За субботу-воскресенье, 19-20 января, в Калужской области произошло 2 ДТП, в котором пострадали 2 ребенка.

За это же время в регионе зарегистрировано 112 мелких столкновений, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

При этом инспекторы оштрафовали 789 нарушителей, среди которых 25 пьяных водителей, 5 — выехали на полосу встречного движения, 43 нарушили правила перевозки детей. 96 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.