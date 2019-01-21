Более 5 тысяч жителей области искупались на крещение

21.01.2019 12:03 235

Крещенские купания проводились в Калужской области в ночь с 18 на 19 января в 44 местах, 19 января — в четырех местах, сообщила в понедельник, 21 января, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Искупались в области 5172 человека, всего же в мероприятиях участвовали более 10,5 тысяч жителей региона.

Чрезвычайных происшествий при крещенских купаниях не допущено.



