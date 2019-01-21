Неизвестный сбил подростка в Товарково

21.01.2019 11:42 223

В воскресенье, 20 января, 11-летняя девочка пострадала в ДТП в Товарково. В 20:20 ребенка сбил водитель на неустановленной машине. Неизвестный автолюбитель сдавал назад и зацепил подростка, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Подробности аварии выясняются. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.



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