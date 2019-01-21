Автобус и легковушка столкнулись на Киевской трассе

21.01.2019 10:11 326

В понедельник, 21 января, утром автобус «Киа» и легковой автомобиль «Форд Фокус» столкнулись на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло в 7:50. После столкновения легковушка вылетела с трассы в кювет. Ликвидировали последствия аварии 9 представителей спецслужб: спасатели, инспекторы ДПС и врачи.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.