Сараи сгорели на Салтыковке

21.01.2019 08:58 483

Сараи загорелись в 3:17. Тушить их пришлось 10 пожарным на трех спецмашинах. Огонь ликвидировали.

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