Человек пострадал при пожаре в деревенском доме

21.01.2019 08:00 338

Дом в деревне Ореховня Изновсковского района на Зеленой улице сгорел в воскресенье, 20 января.

Сообщение о возгорании пожарные получили около полудня. На место возгорания прибыли пять спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пожар.

В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.