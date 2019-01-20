Юго-западный ветер идет на область

20.01.2019 11:43 169

Усиление юго-западного ветра ожидается в Калужской области в воскресенье, 20 января, с полудня.

Порывы ветра могут достигать скорости 12-17 м/с, сообщила прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Также на дорогах региона — гололедица.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре не стоит подходить близко к неустойчивым конструкциям, деревьям, остановкам, рекламным щитам, стоять под ЛЭП и подходить к оборванным проводам.



