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Юго-западный ветер идет на область

20.01.2019 11:43 0 169
Юго-западный ветер идет на область

Усиление юго-западного ветра ожидается в Калужской области в воскресенье, 20 января, с полудня.

Порывы ветра могут достигать скорости 12-17 м/с, сообщила прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Также на дорогах региона — гололедица.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре не стоит подходить близко к неустойчивым конструкциям, деревьям, остановкам, рекламным щитам, стоять под ЛЭП и подходить к оборванным проводам.


 


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