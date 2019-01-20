Юго-западный ветер идет на область

Усиление юго-западного ветра ожидается в Калужской области в воскресенье, 20 января, с полудня.
Порывы ветра могут достигать скорости 12-17 м/с, сообщила прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Также на дорогах региона — гололедица.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре не стоит подходить близко к неустойчивым конструкциям, деревьям, остановкам, рекламным щитам, стоять под ЛЭП и подходить к оборванным проводам.
|
Две бани сгорело за ночь в области 20.01.2019 10:20
Кировчанин украл туи с центральной улицы города 20.01.2019 09:33
Человек пострадал при пожаре жилого дома в Тарусском районе 20.01.2019 09:05
Фура с шинами сгорела на Киевской трассе 19.01.2019 18:14
«Восьмерка» сгорела дотла в Ульяновском районе 19.01.2019 11:05
Экстравагантная собака помогла найти вора 19.01.2019 10:44
Четыре машины столкнулись под Балабаново 19.01.2019 09:44
Экскаватор сгорел в Козельском районе 19.01.2019 09:31
Тонны ячменя почти тайком завезли в Калужскую область 18.01.2019 21:00
Три человека получили травмы в авариях в Калужской области 18.01.2019 18:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: