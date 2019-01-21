Разнорабочий неудачно замаскировался и залез в дом нанимателя ночью

21.01.2019 06:51 16

Жительница Боровска наняла двух разнорабочих для уборки приусадебного участка, мужчины закончили работу к вечеру и ушли, в доме остались две женщины сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 19 января.

Ночь одна из женщин услышала в доме шаги. Она разбудила родственницу и вместе жительницы обалсти увидели, что входная дверь открыта, а в коридоре стоит мужчина в бейсболке и с закрытым шарфом лицом. По глазам, а также по головному убору хозяйка дома узнала одного из разнорабочих — 20-летнего приезжего из Узбекистана. Ему крикнули, чтобы он уходил, мигрант остался стоять. Тогда племянница хозяйки дома взяла с кухни нож и стала медленно приближаться к молодому человеку. Тот убежал, сел на велосипед, стоявший у калитки дома и уехал.

Из помещения ничего не пропало. Сотрудники полиции задержали разнорабочего.



