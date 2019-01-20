Человек пострадал при пожаре жилого дома в Тарусском районе

20.01.2019 09:05 210

В воскресенье, 20 января, в 00:07 загорелся жилой дом в деревне Крюково Тарусского района.

Пожар тушили 8 спасателей на двух спецмашинах, но судя по оперативным фотографиям, дом сгорел дотла. Осталась одна печь.

Во время возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Удалось ли ему выжить не уточняется.