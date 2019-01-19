Фура с шинами сгорела на Киевской трассе

19.01.2019 18:14 327

В субботу, 19 января, загорелся прицеп большегруза «Ман» на 122 км трассы М3 «Украина». Как сообщают пользователи группы «КалугаЖесть», в фуре находились новые шины. Они и сгорели. Водитель успел отцепить сам тягач от полуприцепа. Пламя тушили три спецмашины и 10 пожарных. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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