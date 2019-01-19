«Восьмерка» сгорела дотла в Ульяновском районе

В субботу, 19 января, в селе Дудоровский Ульяновского района загорелась машина ВАЗ-2108.
Пламя охватило транспортное средство около 4-х утра. На место пожара приехали пожарные, огонь потушили. Но судя по оперативным фото, от «восьмерки» остался только металлический остов.
В результате возгорания ни один человек не пострадал сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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