Экстравагантная собака помогла найти вора

19.01.2019 10:44 525

Житель Калуги потерял банковскую карту, а неизвестный подобрал ее и сразу же начал тратить деньги в магазинах, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 19 января.

Злоумышленник успел накупить на 3 тысячи рублей, покупая на сумму, не требующую ввода пин-кода. И его задержали по горячим следам полицейские.

Быстро поймать злодея удалось из-за его собаки, которая была одета в яркую экстравагантную одежду. Пса запомнили не только в магазине, где мужчина покупал алкоголь, но и на улице.