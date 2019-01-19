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Четыре машины столкнулись под Балабаново

19.01.2019 09:44 0 324
Четыре машины столкнулись под Балабаново

В пятницу, 18 января, четыре автомобиля столкнулись под Балабаново на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло около половины 11 вечера. Дорогу не смогли поделить «Дэо Нексия», «Ниссан», «БМВ» и «Лада Приора». Обстоятельства аварии пресс-служба главного регионального управления МЧС не сообщает.

В результате массового столкновения, по данным спасателей, пострадал один человек.


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