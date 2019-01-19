Экскаватор сгорел в Козельском районе

19.01.2019 09:31 243

В пятницу, 18 января, экскаватор TVEKS загорелся в селе Нижние Прыски Козельского района. Спасателям о возгорании сообщили в 22:48. Тушить строительную технику выехали две пожарные машины и 6 человек. В результате пострадавших нет, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины возгорания выясняются.



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