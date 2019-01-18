Тонны ячменя почти тайком завезли в Калужскую область

18.01.2019 21:00 193

Растениеводческое предприятие Мещовского района нарушило карантинные правила при завозе семян ячменя, которые агрофирма собирается высадить на полях, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора в пятницу, 18 января.

Они привезли 20 тонн семян сорта Атаман, но, в нарушение правил, не сообщили об этом контролирующим органам.

Фирме вынесли предупреждение и потребовали, чтобы причины такого нарушения были устранены.