Три человека получили травмы в авариях в Калужской области

18.01.2019 18:58 74

За четверг, 17 января, в Калужской области произошло 2 ДТП в которых получили травмы 3 человека: пешеход и два пассажира легковушки.

Также в регионе зарегистрировано 79 мелких аварий, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы поймали 931 нарушителя, из них 8 водителей были пьяны, 4 — выехали на «встречку», 14 нарушили правила перевозки детей. 53 пешехода перешли дорогу в неположенном месте.