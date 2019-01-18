Растениеводы взяли в аренду госземлю и зарастили сорняками

18.01.2019 17:00 152

Растениеводческая фирма «Русская земельная компания» арендует более 230 га государственной земли в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора в пятницу, 18 января.

Но вместо того, чтобы выращивать там культурные растения, фирма «растила» деревья, кусты и прочую сорную поросль. Попросту говоря, сельхозземли оказались брошены, за ними никто не ухаживал.

В итоге предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей.