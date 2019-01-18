Карантин из-за простуды частично введен в 22-й школе

18.01.2019 16:35 204

3 класса школы № 22 закрыли на карантин до понедельника, 20 января, из-за высокой заболеваемости простудами, сообщила пресс-служба областного роспотребнадзора.

За 3-ю неделю этого года в Калужской области на 85,8% выросла заболеваемость ОРВИ — простудились более 6,1 тысяч человек, против 3,3 тысячи неделей ранее. При этом резко увеличилось количество простуженных взрослых — на 394,7%. У взрослых превышен эпидемический порог.

В Калуге эпидпорог превышен значительно — на 30% причем во всех возрастных группах.

На неделе зарегистрировано уже 3 случая гриппа, неделей ранее было 2.