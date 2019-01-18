18 литров крови сдали доноры во время акции «Поделись жизнью»

18.01.2019 14:49 180

В пятницу, 18 января, донорская акция «Поделись жизнью» прошла в областном молодежном центре.

Кровь желающие могли сдать на выездном пункте переливания крови. Для этого необходимо было за два дня исключить употребление алкоголя, жирной и жареной пищи и не иметь противопоказаний для процедуры.

Как сообщают организации акции, нельзя предсказать, крови какой конкретной группы может не хватать в больницах области. Самая редкая четвертая отрицательная. Но и людей, которым она нужна немного. Сейчас сильно необходима вторая группа с отрицательным резусом.

За акцию доноры сдали 18 литров крови.

Каждый студент получил компенсацию 1044 рубля и справку-освобождение от занятий на два дня. А работающий гражданин получает 924 рубля и освобождение от работы на два дня.