Житель Обнинска в третий раз создал «резиновую квартиру»

18.01.2019 14:28 56

Житель Обнинска поставил на фиктивный миграционный учет 24 выходца из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 18 января.

При этом реальное жилье приезжим мужчина предоставлять не собирался. Брал ли он деньги с мигрантов не уточняется.

Мужчина уже привлекался за такие же преступления в 2014 и 2017 годах.

За фиктивную постановку на учет создателю «резиновой квартиры» грозит до 3 лет лишения свободы.