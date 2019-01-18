Калужские спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за крещения

18.01.2019 11:33 247

С 10:00 пятницы, 18 января, сотрудники главного регионального управления МЧС перешли в режим «Повышенная готовность», сообщила пресс-служба ведомства.

Это сделано для того, чтобы более оперативно реагировать на ЧП во время крещенских купаний.

Спецрежим продлится до 18:00 субботы, 19 января.

Спасатели рекомендуют купаться только под присмотром специалистов, не находится в проруби дольше минуты и не нырять в воду.



