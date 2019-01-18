Неуправляемый «Пежо» кидало по заснеженной киевской трассе

18.01.2019 10:25 555

В четверг, 17 января, автомобиль «Пежо» врезался в ограждение на 246 км трассы М3 «Украина».

По предварительным данным инспекторов, водитель иномарки не справился с управлением. Судя по оперативному фото, «Пежо» сначала врезался в отбойник, машина отскочила от ограждения, перелетала поперек трассы, врезалась в ограду с другой стороны, вновь отлетела и остановилась в центре проезжей части. Происходило дело на заснеженной дороге.

В результате аварии пострадали две пассажирки иномарки: 71-летняя и 36-летняя женщины. Обе с различными травмами в больнице, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.