Женщину сбили на «зебре» в Малоярославце

18.01.2019 09:53 179

В четверг, 17 января, 46-летнюю женщину сбили на трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль». ДТП произошло в 7:27 утра. Пешеход переходила трассу по «зебре» в Малоярославце (105-й км автодороги), когда ее сбил водитель на ВАЗе, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате аварии у женщины травмы различной степени тяжести.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей