Разнорабочий украл в кооперативе запчасти на 47 тысяч

18.01.2019 10:23 213

Запчасти для сельхозтехники украли с территории производственного кооператива в Юхновском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 18 января.

Оказалось, детали взял местный разнорабочий. У него был доступ к запчастям.

Стоимость украденных деталей составила порядка 47 тысяч рублей. Вор во всем признался, раскаялся и заявил, что деталями уже распорядился по своему усмотрению.

За кражу разнорабочему грозит до 2 лет колонии.



