Входная дверь загорелась в калужской квартире

18.01.2019 08:45 127

Ночью в пятницу, 18 января, в калужской квартире на улице Радищева загорелась входная дверь квартиры. Спасателей вызвали в 4:09 утра, но пока спецмашина ехала на вызов, жильцы дома потушили огонь сами. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины возгорания устанавливаются.



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