В машине, налетевшей на препятствие на трассе «Украина» пострадали люди

17.01.2019 17:35 311

Сегодня, 17 января, в Сухиничском районе произошло ДТП.

На 248-м километре автодороги М-3 «Украина» водитель за рулем автомобиля «Пежо» не справился с управлением и налетел на препятствие.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, в результате аварии пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм и обстоятельства происшествия уточняют прибывшие на место медики и патруль ГИБДД.