Прокуратура взяла на контроль снос аварийных домов в Людиново

18.01.2019 07:00 180

Людиновская прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации районного центра.

Так администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» заключила договор с подрядчиком на снос 7 аварийных домов и вывоз строительного мусора после работы в 30-дневный срок. Однако подрядчик условия контракта не выполнил и многоквартирные дома в городе не снес.

Как сообщила пресс-служба ведомства, прокуратура возбудила дело против подрядчика и взяла его на свой контроль.