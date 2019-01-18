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Мигрант заплатил 50 000 штрафа за поддельный документ

18.01.2019 08:00 0 112
Мигрант заплатил 50 000 штрафа за поддельный документ

Мировой суд Жиздринского района рассмотрел уголовное дело гражданина Украины, попавшегося с поддельной миграционной картой, дающей право находится на территории РФ.

Поддельный документ мигрант купил на границе и, следуя по  автодороге М-3 «Украина», предъявил ее по требованию инспектора ДПС.

За использование заведомо подложного документа суд приговорил гражданина Украины к штрафу в 50 000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры области.


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