Мигрант заплатил 50 000 штрафа за поддельный документ

18.01.2019 08:00 112

Мировой суд Жиздринского района рассмотрел уголовное дело гражданина Украины, попавшегося с поддельной миграционной картой, дающей право находится на территории РФ. Поддельный документ мигрант купил на границе и, следуя по автодороге М-3 «Украина», предъявил ее по требованию инспектора ДПС. За использование заведомо подложного документа суд приговорил гражданина Украины к штрафу в 50 000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры области.



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