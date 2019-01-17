В Обнинске заблокируют сайты, торгующие дипломами

Прокуратура Обнинска регулярно мониторит сайты с предложениями о продаже документов, в частности дипломов об образовании.
В ходе проверки прокуроры установили, что один из сайтов предлагает приобрести дипломы о высшем и среднем образовании всем желающим. Как сообщает пресс-служба ведомства, диплом является документом строгой отчетности, его продажа и подделка запрещена на территории РФ, и за это предусмотрена уголовная ответственность.
Прокуратура потребовала запретить к распространению информацию о продаже документов, и суд удовлетворил это требование в полном объеме, вынеся постановление о блокировке подобных сайтов.
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