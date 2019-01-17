В Обнинске заблокируют сайты, торгующие дипломами

17.01.2019 21:16 106

Прокуратура Обнинска регулярно мониторит сайты с предложениями о продаже документов, в частности дипломов об образовании.

В ходе проверки прокуроры установили, что один из сайтов предлагает приобрести дипломы о высшем и среднем образовании всем желающим. Как сообщает пресс-служба ведомства, диплом является документом строгой отчетности, его продажа и подделка запрещена на территории РФ, и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура потребовала запретить к распространению информацию о продаже документов, и суд удовлетворил это требование в полном объеме, вынеся постановление о блокировке подобных сайтов.